Путешественник сжег машину незнакомца в Кузбассе из-за женщины

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В Белове полицейские задержали подозреваемого в автоподжоге.

Житель Белово обратился в полицию с информацией о том, что его машину поджег неизвестный человек. Ранним утром мужчина услышал сигнализацию и увидел машину, которая была в огне.


Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний житель города Темрюк Краснодарского края. Мужчина гостил у своей возлюбленной беловчанки, с которой накануне поссорился и в порыве злости поджег незнакомцу автомобиль.

— <...> в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу, где заметил не принадлежащее ей транспортное средство со спущенными колесами и со злости поджег машину, — сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Общая сумма ущерба составила 200 000 рублей. Машина не подлежит восстановлению.


Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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