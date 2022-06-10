Киселевчане разместили в социальных сетях фотографии, сделанные в одном из загородных лагерей. На снимках запечатлены несколько сов, сидящих на пеньке. Судя по всему, птицы появились на свет не так давно. Кузбассовцы выразили свое восхищение в комментариях.

‒ "Сладенькие", "Вот природа наша какая! Красивенькие пушистики", "Милота", ‒ высказались жители региона.

Пользователи Сети понадеялись на то, что люди не тронут юных хищников, а также отметили, что нужно беречь и защищать обитающих на территории региона животных.