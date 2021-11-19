Пункт вакцинации от СOVID-19 откроется еще в одном кемеровском ТЦ

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Представители Минздрава Кузбасса анонсировали появление нового пункта вакцинации от опасного китайского вируса в крупном ТЦ областного центра.

Новый пункт вакцинации откроет свои двери в здании ТЦ "Я" уже завтра в субботу, 20 ноября. Отмечается, что привиться в указанном месте против COVID-19 могут все желающие. Для этого им необходимо пройти на третий этаж.

– Так как для входа на третий этаж необходим QR-код, невакцинированных горожан до пункта вакцинации будут провожать волонтеры, – передает слова замминистра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой сайт VSE42.Ru.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский МФЦ оказался переполнен желающими получить QR-коды о вакцинации.

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