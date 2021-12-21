Публичные слушания по вопросу застройки частного сектора пройдут в Кемерове

Накануне, 20 декабря, в электронном бюллетене администрации города Кемерово появилось постановление, подписанное мэром Ильей Середюком. Документ устанавливает порядок проведения публичных слушаний по проекту планировки территории по улице Соборной, от улицы Сибиряков-Гвардейцев до проспекта Молодежного.

Информация о проведении слушаний будет размещена на информационном стенде рядом со зданием управления архитектуры и градостроительства, расположенного на улице Красной, дом №9. Также данные о слушаниях будут размещены на информационных досках на территории, где будет проходить реализация проекта.

Согласно постановлению, организаторы должны установить срок публичных слушаний с момента оповещения кемеровчан об их проведении до дня опубликования заключения о результатах, но не более 65 дней. Точной даты проведения в документе нет.

Ранее возмущенные жители частного сектора в Кемерове устроили уличное собрание в связи с планируемым сносом их домов.