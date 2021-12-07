ПЦР-тест на COVID-19 будет бесплатным для кузбассовцев в ряде случаев

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Специалисты Минздрава Кемеровской области рассказали, могут ли граждане пройти тест на коронавирус бесплатно.

Сегодня, 7 декабря, замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова рассказала о ПЦР-тестах на коронавирусную инфекцию. Соответствующий ролик был размещен в официальном Telegram-канале властей региона. Специалист сообщила, что на основании постановления правительства от 19 ноября, в ряде случаев граждане имеют возможность пройти исследование бесплатно. Так, бесплатно сдать ПЦР-тест можно при появлении симптомов коронавируса или пневмонии, с целью проверки хода лечения и в случае положительного результата экспресс-диагностики.


Материал будет исследован в течение суток после доставки в лабораторию. Если результат будет отрицательным, гражданин получит автоматический звонок с соответствующей информацией. Если же коронавирус будет обнаружен, данные будут переданы в Роспотребнадзор и больницу, а также на портал госуслуг, если заболевший там зарегистрирован.

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