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Психиатрическая больница выплатила кузбассовцу 300 000 рублей компенсации

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Кузбассовец в суде доказал свою дееспособность и потребовал 300 000 рублей компенсации от больницы, которая из-за ошибки причинила ему моральный вред.

Как оказалось организация провела экспертизу и признала мужчину недееспособным. Правда сам он об этом узнал в 2019 году, когда к нему в гости наведались сотрудники органа опеки и попечительства Белова по месту проживания с проверкой.


После визита кузбассовец обратился в Беловский городской суд с заявлением о признании его дееспособным и потребовал провести повторную экспертизу, на что получил отказ.


Тогда он подал апелляционную жалобу. Суд апелляционной инстанции отметил, что заключение составлено без привлечения психолога, а это значит, что специалист не обследовал психологическое состояние мужчины и решение было принято без учета медицинских документов о состоянии здоровья. Как итог: суд признал его дееспособность.

Таким образом, проводя судебно-психиатрическую экспертизу комиссия экспертов ГКУЗ КО "Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница" халатно отнеслась к своим должностным обязанностям, не изучила медицинские документы о состоянии здоровья, заключение составлено без привлечения психолога, проявили не компетентность, относились к истцу предвзято, на комиссии <…> внушали, что он недееспособный, — указано в тексте решения Ленинского районного суда Кемерова.

За время разбирательств в рамках назначенных экспертиз горожанину пришлось на протяжении 30 дней проходить стационарное наблюдение в психиатрических больницах, где, по его показаниям, он испытывал стресс, страх и предвзятое отношение персонала. Сумму компенсации за причиненный ему моральный вред житель Белова оценил в 500 000 рублей.


Суд решил удовлетворить требования правда чистично. В общей сложности с медучреждения было взыскано 300 000 рублей.

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