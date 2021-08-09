Псевдоцелительница отправится в колонию за кражу у новокузнецкой пенсионерки

В Новокузнецке осудили обладательницу «сверхспособностей», обманувшую 69-летнюю местную жительницу. По данным полицейских, осужденная в марте 2021 года на улице заговорила с пожилой женщиной, «увидев» на ней порчу. Одновременно с этим цыганка в беседе указала, что сама обладает «магическими способностями» и готова «помочь».

- Аферистка убедила свою жертву пройти магический обряд якобы для исцеления, а заодно «очистить» квартиру новокузнечанки. После проведения «ритуала» мошенница порекомендовала хозяйке жилища навести порядок в помещении, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Убираясь в квартире, женщина обнаружила пропажу денег, мобильного телефона и планшет, из-за чего обратилась в полицию. Общая сумма ущерба, как отметили правоохранители, составила более 31 тысячи рублей. Разбираясь в обстоятельствах преступления, силовики установили, что к его совершению может быть причастна 33-летняя рецидивистка цыганской народности. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В качестве наказания ей назначили 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Помимо того, осужденную также обязали возместить пенсионерке весь ущерб, который она причинила своими преступными действиями.