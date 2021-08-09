+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Псевдоцелительница отправится в колонию за кражу у новокузнецкой пенсионерки

1
Фото:  

Похитившая у престарелой жительницы южной столицы Кузбасса деньги и различные гаджеты во время проведения «магического ритуала» цыганка получила тюремный срок.

В Новокузнецке осудили обладательницу «сверхспособностей», обманувшую 69-летнюю местную жительницу. По данным полицейских, осужденная в марте 2021 года на улице заговорила с пожилой женщиной, «увидев» на ней порчу. Одновременно с этим цыганка в беседе указала, что сама обладает «магическими способностями» и готова «помочь».

- Аферистка убедила свою жертву пройти магический обряд якобы для исцеления, а заодно «очистить» квартиру новокузнечанки. После проведения «ритуала» мошенница порекомендовала хозяйке жилища навести порядок в помещении, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Убираясь в квартире, женщина обнаружила пропажу денег, мобильного телефона и планшет, из-за чего обратилась в полицию. Общая сумма ущерба, как отметили правоохранители, составила более 31 тысячи рублей. Разбираясь в обстоятельствах преступления, силовики установили, что к его совершению может быть причастна 33-летняя рецидивистка цыганской народности. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


В качестве наказания ей назначили 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Помимо того, осужденную также обязали возместить пенсионерке весь ущерб, который она причинила своими преступными действиями.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27895

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined