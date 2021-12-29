Псевдоколдунья лишила кемеровчанку денег с помощью силиконовых "червей"

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Правоохранители задержали злоумышленницу, которая похитила деньги у пожилой жительницы кузбасской столицы под предлогом снятия порчи.

Инцидент произошел в Кемерове. На улице к 79-летней местной жительнице подошла цыганка и попросила воды. Кемеровчанка пригласила женщину пройти к ней в квартиру. Там незнакомка сообщила, что на пенсионерку наложена порча, и для ее снятия необходим особый ритуал. Когда пожилая женщина принесла требовавшийся для магического действия мед, псевдоцелительница подбросила в него скрученные силиконовые резинки. Она убедила кемеровчанку, что это – черви, которые являются признаком сглаза, для избавления от которого необходимо очистить все находящиеся в жилище деньги.

"Жительница Кемерова передала незнакомке конверт, в котором находились денежные средства в различной валюте, а затем по просьбе псевдоцелительницы снова ушла за стаканом воды. По завершению "обряда" злоумышленница забросила конверт на шкаф и сказала не заглядывать в него три дня, а затем скрылась", – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Когда пенсионерка решила проверить сохранность наличных, их в конверте не оказалось. Правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления ранее судимую 54-летнюю жительницу Алтайского края. В отношении женщины было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.


Злоумышленница была заключена под стражу, а большую часть похищенных денег вернули законной владелице.

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