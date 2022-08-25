+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

ПСБ открыл самый восточный Центр уличного баскетбола

0
Фото:  

Новокузнецк, 25 августа 2022 года ‒ ПСБ открыл девятый Центр уличного баскетбола международного класса – в Новокузнецке.


Он стал самым восточным городом в географии реализации Первого Всероссийского спортивного проекта«ПСБ — Детям», в рамках которого банк строит центры уличного баскетбола по всей странепри поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) ируководства регионов и городов.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилёв, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, глава города Сергей Кузнецов, а также глава Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко и заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев.

Центр уличного баскетбола – это площадка под открытым небом общей площадью более 3 000 квадратных метров, котораявключает полноразмерное баскетбольное поле, три сектора для игры в баскетбол 3х3 с износостойким всепогодным покрытием, а также зону для занятий воркаутом и мобильные трибуны для зрителей.Он полностью соответствуют регламенту ФИБА, а это значит, что на территории можно проводить соревнования любого уровня – от региональных до международных.

«Здоровый образ жизни уже стал трендом, и одна из приоритетных задач проекта «ПСБ – Детям» – поддержать интерес молодежи к спорту, создать условия для того, чтобы спорт был частью жизни, приносил удовольствие, заряжал эмоциями, хорошим настроением, позитивом. Сегодня мы открыли Центр уличного баскетбола в Новокузнецке, и это не просто так. Мы видим, насколько динамично развивается спорт в Новокузнецке - количество мероприятий, детских соревнований и инфраструктуры становится больше с каждым годом. Благодарю главу города Сергея Кузнецова за ежедневную вовлеченность и работу, которую мы совместно провели. Не сомневаюсь, что площадка станет любимым местом для активного отдыха жителей Новокузнецка», – сказал директор по спортивным проектам ПСБ и руководитель проекта «ПСБ — Детям» Рубен Бегунц.

«Мы очень рады, что наш совместный с ПСБ проект продолжается. К концу года будет открыто уже 12 Центров уличного баскетбола по всей стране. Среди них Новокузнецк – самый восточный и наиболее удаленный от Москвы город. Это здорово, что наша география расширяется. Россия – огромная страна, и необходимо улучшать уличную спортивную инфраструктуру во всех ее регионах», – отметил президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко.

«Мы сейчас создаем условия для того, чтобы молодежь могла развивать все свои таланты, заниматься тем, что им интересно и жить интересной, насыщенной жизнью здесь, в Кузбассе. И у большого количества ребят в Новокузнецке теперь будет возможность заниматься уличным баскетболом на качественной площадке благодаря ПСБ и РФБ», — сказал губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев, обращаясь к юным спортсменам.


На площадке оборудовано пять игровых зон с современным искусственным покрытием, предназначенных для игры в баскетбол на два кольца в формате 5х5, три зоны для баскетбола 3х3. Здесь также располагаются зона для воркаута, трибуны и раздевалки.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39445

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined