ПСБ открыл самый восточный Центр уличного баскетбола

«Мы сейчас создаем условия для того, чтобы молодежь могла развивать все свои таланты, заниматься тем, что им интересно и жить интересной, насыщенной жизнью здесь, в Кузбассе. И у большого количества ребят в Новокузнецке теперь будет возможность заниматься уличным баскетболом на качественной площадке благодаря ПСБ и РФБ», — сказал губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев, обращаясь к юным спортсменам.

На площадке оборудовано пять игровых зон с современным искусственным покрытием, предназначенных для игры в баскетбол на два кольца в формате 5х5, три зоны для баскетбола 3х3. Здесь также располагаются зона для воркаута, трибуны и раздевалки.