Прыжок молодого человека с Кузнецкого моста в Кемерове попал на камеру

Согласно опубликованным в Сети кадрам, инцидент произошел ночью и едва не привел к трагедии. Молодой человек, стоя на перилах Кузнецкого моста, в темное время суток решил прыгнуть на старый мост, который уже давно не эксплуатируется.

Любитель острых ощущений допрыгнул до цели, однако в момент приземления под его ногами обвалилась часть конструкции, из-за чего он по пояс провалился вниз. Несмотря на это, молодой человек удержался, а его товарищ, который ждал его на старом мосту, помог выбраться из образовавшегося отверстия.