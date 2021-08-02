Прыжки на кровати закончились для подростка из Новокузнецка кровавой травмой

В Заводском районе Новокузнецка произошел необычный инцидент. Спасатели выдвинулись на вызов к мальчику, который повредил ногу во время прыжков на матрасе.

Как оказалось, причиной травмы стала пружина, которая прорезалась сквозь ткань матраса и проткнула подростку ногу.

В управлении по защите населения и территории Новокузнецка пояснили, что специалисты с помощью специнстурмента вытащили ногу пострадавшего, а после его забрали работники скорой помощи.