"Прыгают вниз": кемеровчане возмутились опасными играми детей

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Фото:  

Жители кузбасской столицы обратили внимание на опасные развлечения детей в одном из дворов дома, опубликовав фото в социальных сетях.

Пользователь Сети в одном из сообществ во "ВКонтакте" возмутился времяпрепровождением детей в районе дома Тюленина, 5 Б, в городе Кемерово.


В тексте публикации горожанин рассказал, что заметил как ребенок забирается на высокую конструкцию, а после сидит на ее краю, свесив ноги вниз в пропасть.

Дети прыгают вниз, будьте внимательнее к своим детям, – выразил беспокойство автор поста.

Однако многие пользователи не поддержали автора публикации: по их мнению, ничего необычного на фото не происходит и якобы в своем детстве они развлекались "похлеще", чем малыши резвятся сейчас, в настоящие дни.

Да!
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