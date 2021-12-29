Пользователь Сети в одном из сообществ во "ВКонтакте" возмутился времяпрепровождением детей в районе дома Тюленина, 5 Б, в городе Кемерово.

В тексте публикации горожанин рассказал, что заметил как ребенок забирается на высокую конструкцию, а после сидит на ее краю, свесив ноги вниз в пропасть.

– Дети прыгают вниз, будьте внимательнее к своим детям, – выразил беспокойство автор поста.

Однако многие пользователи не поддержали автора публикации: по их мнению, ничего необычного на фото не происходит и якобы в своем детстве они развлекались "похлеще", чем малыши резвятся сейчас, в настоящие дни.