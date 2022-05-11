Прямые рейсы до популярного курорта появятся в Кузбассе

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Сотрудники аэропорта в южной столице Кемеровской области сообщили о запуске рейсов до города-курорта.

Согласно официальным данным, с 1 июня текущего года из аэропорта "Новокузнецк-Спиченково" запустят рейс до Сочи. Перелет будет осуществляться на Boeing 737-800, рассчитанном на 189 пассажирских мест.


Самолеты будут вылетать по средам и субботам. Вылет в Сочи будет осуществляться в 10:35, время в пути займет 5 часов 25 минут. Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте новокузнецкого аэропорта.


Перевозки осуществит авиакомпания Nordwind.


Ранее редакция AVOKADO писала о рейсах из Кемеровской области до другого популярного места отдыха.

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