Прямые авиарейсы в Омск будут запущены в Кузбассе

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С последнего месяца лета из Кемеровской области запустят воздушные рейсы до Омска.

Вылеты по направлению "Кемерово – Омск" на воздушном судне АТР-72 начнут выполняться уже со следующего месяца. Запланировано 70 пассажирских мест.


Самолет будет отправляться из столицы Кузбасса в один из крупнейших городов России со 2 августа по вторникам и субботам в 10:35. Так, в начале недели данный рейс будет прибывать в Кемерово в 15:00 по местному времени. В Омск же вылеты планируются в 15:50. Что касается выходного дня, то в субботу прилет воздушного судна в областной центр запланирован в 15:50, а отправка в Омск – в 16:40


Цена билетов в один конец варьируется от 3 200 рублей, сказал замгубернатора региона по промышленности, транспорту и экологии.

Да!
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