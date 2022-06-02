Прямые авиарейсы на популярный теплый курорт запущены в Кузбассе

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В Кемеровской области запущен прямой рейс на юг. Полеты из шахтерского края в Сочи доступны для граждан с 1 июня этого года.

Сообщается, что с 1 июня стартуют полеты по маршруту Анапа – Новокузнецк – Анапа на самолетах Boeing 737-800, которые рассчитаны на 189 мест.


Самолеты на теплый курорт будут отправляться из аэропорта "Спиченково", что расположен в южной столице Кемеровской области. Отмечается, что добираться по воздуху в теплые края граждане смогут в каждую среду и субботу. Общее время полета составит пять часов 25 минут, а вот обратно в Сибирь – четыре часа 55 минут.


Что касается стоимости билетов, то в одну сторону в течение июня она составляет 7,8 тысячи рублей.

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