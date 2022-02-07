Прожорливый вор вынес шесть килограммов сыра из кузбасского магазина

Хозяйка одного из продуктовых супермаркетов Прокопьевска обнаружила пропажу 24 упаковок сыра. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранительные органы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые помогли им установить и задержать подозреваемого. Злоумышленником оказался 36-летний местный житель. Мужчина уже совершал похожие хищения, за что на момент покушения находился под административным арестом, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Он признался, что украденный сыр массой шесть килограммов использовал в пищу.

Всего сумма ущерба составила около 3 000 рублей. Ему грозит до двух лет лишения свободы.