Проживающие в многоквартирном доме кемеровчане на неделю остались без электричества

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Кемеровчане пожаловались продолжительные отключения воды и света в доме, где они живут. Коммунальщики отметили, что мероприятия проходят планово.

Житель кузбасской столицы выразил недовольство перебоями в подаче воды и электричества в многоквартирном доме на улице Мартемьянова 72.

– Что черт возьми происходит, то нет воды почти месяц, теперь неделю без света, – пожаловался горожанин на платформе "Кузбасс Онлайн".

К сообщению добавлена фотография объявления, где сказано, что свет отключают в связи с работами на сетях "РЖД". При этом администрация платформы уточнила, сославшись на управляющую компанию ООО "Наш дом", что о плановом отключении жильцы были предупреждены.

– О предстоящем плановом ограничении подачи электроснабжения жители были уведомлены заблаговременно данной ресурсоснабжающей организацией путем размещения уведомлений в местах общего пользования многоквартирного дома, – говорится в ответе.

Теперь до конца месяца жители дома будут без электричества и горячей воды.

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