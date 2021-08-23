Прожиточный минимум в Кемеровской области на 2022 год стал больше

Согласно опубликованному постановлению правительства Кузбасса, на 2022 год установлен прожиточный минимум в размере 10 995 рублей. По сравнению с текущем годом он стал больше на 268 рублей.
Для отдельных категорий граждан прожиточный минимум на 2022 год следующий:
- Трудоспособные граждане - 11 985 рублей,
- Пенсионеры - 9 456 рублей,
- Дети - 11 535 рублей.
Справка
Прожиточный минимум — стоимостная величина набора продуктов и непродовольственных товаров, достаточного для нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья и удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.
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