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Прожиточный минимум в Кемеровской области на 2022 год стал больше

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Власти Кузбасса установили величину прожиточного минимума на душу населения на следующий год. Сумма оказалась больше, чем в 2021-ом.

Согласно опубликованному постановлению правительства Кузбасса, на 2022 год установлен прожиточный минимум в размере 10 995 рублей. По сравнению с текущем годом он стал больше на 268 рублей.


Для отдельных категорий граждан прожиточный минимум на 2022 год следующий:

  • Трудоспособные граждане - 11 985 рублей,
  • Пенсионеры - 9 456 рублей,
  • Дети - 11 535 рублей.

Справка


Прожиточный минимум — стоимостная величина набора продуктов и непродовольственных товаров, достаточного для нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья и удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

Да!
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