Прожиточный минимум в Кемеровской области на 2022 год стал больше

Согласно опубликованному постановлению правительства Кузбасса, на 2022 год установлен прожиточный минимум в размере 10 995 рублей. По сравнению с текущем годом он стал больше на 268 рублей.

Для отдельных категорий граждан прожиточный минимум на 2022 год следующий:

Трудоспособные граждане - 11 985 рублей,

Пенсионеры - 9 456 рублей,

Дети - 11 535 рублей.

Справка

Прожиточный минимум — стоимостная величина набора продуктов и непродовольственных товаров, достаточного для нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья и удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.