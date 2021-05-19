Проверки среди автомобилистов пройдут в Кемерове

Из информации, предоставленной сотрудники кемеровского ГИБДД, известно, что мероприятия на улицах кузбасской столицы пройдут в среду, 20 мая. В этот день полицейские будут останавливать горожан за рулем, чтобы проверить их на предмет соблюдения действующих требований ПДД о перевозке детей.

В этой связи также полицейские напомнили, что все пассажиры, возраст которых еще не достиг семи лет, должны перевозиться только при помощи специальных удерживающих систем. Необходимо это при нахождении юных пассажиров в передней части салона или задней. В том случае, если в машине автомобилиста находится ребенок в возрасте от 7 до 11 лет, включительно, для поездок спереди необходимо оборудовать в машине специальные автокресла или бустеры. В том случае, если находится он в задней части салона, то для обеспечения его безопасности будет достаточно штатных ремней безопасности.

Отмечается, что штраф за нарушение указанных требований ПДД может достигать трех тысяч рублей.