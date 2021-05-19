Проверки среди автомобилистов пройдут в Кемерове

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Сотрудники полиции проведут рейды на улицах областного центра Кузбасса. Проверят правоохранители то, как водители перевозят юных пассажиров.

Из информации, предоставленной сотрудники кемеровского ГИБДД, известно, что мероприятия на улицах кузбасской столицы пройдут в среду, 20 мая. В этот день полицейские будут останавливать горожан за рулем, чтобы проверить их на предмет соблюдения действующих требований ПДД о перевозке детей.


В этой связи также полицейские напомнили, что все пассажиры, возраст которых еще не достиг семи лет, должны перевозиться только при помощи специальных удерживающих систем. Необходимо это при нахождении юных пассажиров в передней части салона или задней. В том случае, если в машине автомобилиста находится ребенок в возрасте от 7 до 11 лет, включительно, для поездок спереди необходимо оборудовать в машине специальные автокресла или бустеры. В том случае, если находится он в задней части салона, то для обеспечения его безопасности будет достаточно штатных ремней безопасности.


Отмечается, что штраф за нарушение указанных требований ПДД может достигать трех тысяч рублей.

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