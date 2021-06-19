Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилились в Кузбассе

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Власти Кузбасса сообщили об усилении контроля за соблюдением масочного режима и других мер противодействия коронавирусу. Теперь проверки будут проводиться ежедневно.

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса сообщили, что на фоне ухудшения эпидемической обстановки в регионе усиливается контроль за соблюдением противокоронавирусных мер на объектах потребительского рынка, включая ТЦ, общепит и торговые сети.


Для отслеживания соблюдения ограничительных мер властями совместно с контролирующими органами будет проводиться ежедневный мониторинг таких объектов.


Также в ведомстве напомнили, что несоблюдение правил, действующих во время режима повышенной готовности, влечет за собой наложение штрафа:

  • для граждан в размере от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.;
  • для должностных лиц от 10 тыс. до 50 тыс. руб.;
  • для ИП от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;
  • для юридических лиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Да!
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