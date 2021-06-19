Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилились в Кузбассе

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса сообщили, что на фоне ухудшения эпидемической обстановки в регионе усиливается контроль за соблюдением противокоронавирусных мер на объектах потребительского рынка, включая ТЦ, общепит и торговые сети.

Для отслеживания соблюдения ограничительных мер властями совместно с контролирующими органами будет проводиться ежедневный мониторинг таких объектов.

Также в ведомстве напомнили, что несоблюдение правил, действующих во время режима повышенной готовности, влечет за собой наложение штрафа: