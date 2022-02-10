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Проверки пройдут на дорогах Кузбасса из-за нарушений пешеходов

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Сотрудники Госавтоинспекции Кемеровской области предупредили о профилактических мероприятиях, которые проводятся в отношении всех участников движения.

Сообщается, что с начала 2022 года в Кузбассе из-за нарушения правил пешими участниками движения произошло 18 ДТП, в которых получили травмы 16 человек. Для двоих пешеходов пренебрежение ПДД стало фатальным. При этом за непредоставление преимущества пешим участникам движения с начала года понесли наказание почти три тысячи водителей, а за нарушение ПДД ‒ около пяти тысяч пешеходов.


Сотрудники Госавтоинспекции региона сообщают, что в качестве профилактики подобных случаев принимается ряд мер:

  • беседы с автолюбителями и пешеходами;
  • контроль за содержанием дорог;
  • отслеживание организации движения в местах пересечения пешеходного и транспортного потока;
  • повышенный контроль за соблюдением требований пешеходами и водителями, особенно в местах повышенной аварийной опасности.

Правоохранители напомнили, что автолюбителей, не предоставляющих преимущество пешеходам, ждет штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Пешим нарушителям ПДД грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, сообщают в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что все участники движения должны строго соблюдать правила. Водителям необходимо заранее снижать скорость при приближении к пешеходному переходу. Перед пересеканием проезжей части пешеходы должны убедиться, что их пропускают, и переход будет безопасен.

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