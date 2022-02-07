Проверки кемеровских водителей пройдут в понедельник

Сегодня, 7 февраля, правоохранители в Кемерове проводят проверки автомобилистов. Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей, которые пренебрегают правилами перевозки детей-пассажиров. Сообщается, что рейды проходят в разных районах города.

Правила требуют, чтобы водители использовали автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей до 12 лет на переднем и до семи лет на заднем сиденье. Нарушители получат штраф в размере трех тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ОГИБДД Кемерова.

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции призывают автомобилистов соблюдать правила перевозки детей-пассажиров и придерживаться безопасной скорости.