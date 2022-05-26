Проверка выявила ряд нарушений в одном из кузбасских СИЗО

Прокуратура провела проверку в ФКУ СИЗО-4, расположенном в Анжеро-Судженске. В результате обнаружился ряд нарушений, которые представляли потенциальную опасность для содержащихся в учреждении.

"Проверкой вскрыты нарушения законодательства в части материально-бытового, медико-санитарного обеспечения граждан, находящихся под стражей, охраны труда, требований пожарной безопасности", – сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

В отношении юридического лица возбуждены административные дела о нарушении требований пожарной безопасности и обеспечения санитарно-эпидемического благополучия (ч. 1 ст. 20.4 и ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

Начальнику ФКУЗ "Медико-санитарная часть № 42 ФСИН" и начальнику ФКУ СИЗО-4 внесены представления об устранении нарушений.