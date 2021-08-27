Проверка выявила опасную воду в домах новокузнечан

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Предприятие поило жителей Новокузнецка некачественной водой, что подтвердили лабораторные исследования после анализа проб и других соответствующих проверок. В дело вмешалась прокуратура.

Жители домов по улице Запорожской в Новокузнецке пожаловались в региональную прокуратуру на некачественную воду, которая поступала в квартиры через краны. По данному факту сотрудники органов организовали проверку.


В результате слова заявителей подтвердились. Оказалось, что люди пили воду, которая была не только плохого качества, но и могла причинить вред их здоровью. Как установила прокуратура, услуги по централизованному холодному водоснабжению предоставляло ООО "Водоканал". Результаты анализа питьевой воды из водозабора донесли до компании отметив, что ее качество не соответствует гигиеническим нормативам.


Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением и потребовала исправить нарушение, а именно – осуществлять надлежащую очистку воды и предоставлять качественные услуги.


В отношении ООО "Водоканал" и главного технолога возбуждены уголовные дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). Что касается генерального директора предприятия, то ему вынесено представление об устранении нарушений закона.

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