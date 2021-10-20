Проверка в кузбасской шахте закончилась возбуждением 24 дел в связи с нарушениями

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Надзорный орган уличил угледобывающее предприятие под Прокопьевском в допущении нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности.

В сентябре этого года прокуратура провела проверку в АО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское", которая выявила ряд нарушений. В частности, на шахте используется пять зданий, которые не имеют заключения экспертиз промбезопасности.

– Проект противопожарной защиты не соответствует фактическому положению зданий, сооружений и расположению склада противопожарных материалов, паспорт на систему аэрогазового контроля в установленном порядке не заполняется, – рассказали в облпрокуратуре.

Кроме того, на момент не было документа о проведении метрологической поверки системы аэрогазового контроля, а 25 работников не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Еще часть сотрудников не прошла инструктаж.

– Всего по результатам проверки возбуждено 24 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27.1, ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, – сообщили в ведомстве.

Директору предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений. Теперь акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, а устранение нарушений – на контроле надзорного органа.

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