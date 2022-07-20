Проверка систем оповещения в Кузбассе отменилась по указанию министра

Сегодня, 20 июля, на территории Кузбасса должна была состояться проверка систем массового оповещения населения. Однако утром администрация Кемерова, а также ЕДДС Новокузнецка сообщили об отмене запуска сирен.

‒ Запланированная на сегодня проверка систем оповещения отменена, ‒ сообщили в пресс-службе мэрии кузбасской столицы.

Как уточнили корреспонденту AVOKADO в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово, запуск сирен не состоится в соответствии с указаниями, полученными от министра ГО и ЧС.

Напомним, о проведении проверки сообщалось на прошлой неделе.