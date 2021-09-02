Проверка началась в кузбасской больнице после сообщения о насилии над пациентом

Кадры, на которых запечатлено грубое отношение медперсонала к больному, появились накануне в соцсетях. Автор публикации рассказал, что инцидент произошел ночью на 17 августа в ГАУЗ ПГБ "Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения" ОП по улице Вокзальной, 65.

– Била по лицу и обзывала больного, он на ИВЛ, за то, что он шевелился, – говорится в посте.

На видео запечатлено, как медсестра подходит к больному и начинает грубо выпрямлять ему ноги. На публикацию отреагировали представители медучреждения.

– Администрацией ГАУЗ "Прокопьевская городская больница", по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации в настоящий момент проводится внутренняя служебная проверка, – сказано в ответе пресс-службы больницы.

По словам кузбассовца, ночью в отделении реанимации дежурили три медсестры, две из которых применяли к пациентам насилие и резко выражались в их адрес.