Проверка кузбасских компаний выявила серьезные нарушения законов о загрязнении воздуха

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С начала текущего года сотрудники Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратурой провели проверки предприятий на соблюдение законов об охране атмосферного воздуха. В результате были выявлены нарушения.

Согласно данным прокуратуры, компания "Ижморская ТСК", владея 16 котельными, не имела данных о выбросах вредных веществ и не принимала мер по расчету нормативов для выбросов вещества I класса опасности. Также предприятие не передавало в органы статистику по загрязнениям и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, установленное на котельных специальное оборудование использовалось с нарушениями правил.


Среди нарушителей также оказались ООО "Тобул" и ООО "Инертник", которые занимаются металлургией и используют источники выбросов веществ I - IV класса опасности. В частности, компания "Тобул" не поставила на учет объект, загрязняющий воздух и не проводила экологический контроль. Что касается "Инертника", то здесь сотрудники прокуратура выявили нарушения правил эксплуатации газоочистных установок.Все три компании-нарушители также нарушили закон при определении порядка установления санитарно-защитных зон для объектов химического воздействия на среду обитания человека.


В результате проверок руководителям организаций были вынесены представления с требованием устранить нарушения. Кроме того, были возбуждены семь административных дел, которые повлекут за собой наложение штрафа или предупреждение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кузбасса.

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