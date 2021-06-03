Как отметила Кузнецова, задачи в сфере демографии, защиты прав детей на здравоохранение, образование и безопасность, выработанные в рамках мероприятия, ставятся на год. Поэтому на следующей встрече участники форума смогут оценить эффективность принятых решений. Детский омбудсмен подтвердила, что такое событие, как всероссийский форум "Вектор детства", должно стать ежегодным.

Сделать его таковым планируется при поддержке Минпромторга РФ и правительства Кемеровской области, передает ТАСС.

Напомним, ранее Кузнецова оценила, проведенное в Кузбассе мероприятие, на котором также присутствовал губернатор региона Сергей Цивилев, выступивший с предложением.