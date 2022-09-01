О проблеме сообщили березовчанин, решивший проехать на самокате по новой аллее. Молодой человек запечатлел на фото провалившиеся участки асфальта. Судя по снимкам, ямы образовались в местах, примыкающих к бордюрному камню.

‒ Не ценят наши березовчане вновь благоустроенные объекты! Вандалы! То лавочку-складушку раздавят, то нано-асфальт продавят, ‒ пошутил один из горожан.

Комментаторы удивились тому, насколько быстро повредилось покрытие и предположили, что толщина асфальта оказалась недостаточной для того, чтобы долгое время находиться в хорошем состоянии.