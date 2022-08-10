Инцидент произошел в Мариинске в ноябре 2019 года. Местный житель, 33-летний мужчина, остался без жены: женщина ушла к матери, забрав с собой ребенка. Горожанин считал, что помириться с супругой не мог из-за ее подруги, которая якобы вмешивалась в личную жизнь пары. Решив проучить знакомую, мужчина облил бензином крыльцо ее дома и поджег. При этом кузбассовец не задумался о том, что здание деревянное, и проживает в нем несколько семей, а не только его знакомая. Огонь распространился по дому, начался пожар. В следствие инцидента погибла женщина, было уничтожено семь квартир.

Больше чем через месяц после поджога мариинец решил вернуть жену домой, для чего пришел к теще с баллоном, подписанным "Пропан". Мужчина оставил газовый баллон у двери и открыл вентиль, держа в руках зажигалку. Кузбассовец заявил, что взорвет баллон. Тогда супруга преступника сделала вид, что собирает вещи, а теща связалась с полицией. Силовики обезвредили злоумышленника.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденный обязан возместить собственникам поврежденных пожаром квартир 2 200 000 рублей, а также пополнить бюджет Мариинского округа госпошлиной в почти 35 000 рублей, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Отмечается, что еще два пострадавших собственника перестали являться в суд, и их заявления не рассмотрели. Однако в дальнейшем кузбассовцы смогут обратиться в суд с этими же требованиями, общая сумма которых составила более 600 000 рублей.