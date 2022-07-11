Протяжный гул сирен раздастся в Новокузнецке

Согласно официальной информации, 13 и 14 июля в Новокузнецке будет проводиться проверка работоспособности автоматизированной системы оповещения с кратковременным запуском электросирен. Горожане будут слушать вой приборов в промежутке с 10:00 до 14:00 часов. Как уточнили журналисту AVOKADO в МБУ "Защита населения и территории" южной столицы Кузбасса, сирены будут включать по очереди. Время проверки каждого устройства займет не более десяти минут.

При этом 13 июля сирены включат в Центральном, Куйбышевском, Кузнецком и Орджоникидзевском районах, а 14 июля проверка пройдет в Заводском и Новоильинском районах города.

Специалисты призвали новокузнечан к сохранению спокойствия.