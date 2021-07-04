Соответствующая информация появилась в местном сообществе социальной сети. Кемеровчанин поделился съемкой, на которой запечатлел, как у Кадетского училища рабочие "красят" газоны.
Также автор видео выразил уверенность, что процедура проводится властями в рамках приготовления города к визиту лидера России Владимира Путина.
— Поливают какой-то зеленой краской, — заявил пользователь.
Правда во время обсуждения ситуации в комментариях местные жители объяснили автору, что "покраска" газона — это на самом деле современная технология посадки газонов с применением специального раствора.
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