Проточная вода с грязным осадком возмутила жителей кемеровского поселка

По словам интернет-пользователя, видео с некачественной водой было снято в поселке Новостройка в Кемеровском районе. При этом в безопасности жидкости граждане усомнились после того, как заметили в ней темный осадок, состоящий из мелких крупинок, который своим видом чем-то напоминает землю.

– Как жить с такой водой? – задался вопросом автор ролика.

В подписи он уточнил, что местные жители платят за подобную воду регулярно, однако, поскольку к употреблению внутрь она не пригодна, то приходится приобретать бутылки с чистым питьем дополнительно, что бьет по кошелькам.