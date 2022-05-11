Проточная вода с грязным осадком возмутила жителей кемеровского поселка

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Жители из кемеровского поселка в Сети пожаловались на воду из-под крана, которая оставляет видимый осадок.

По словам интернет-пользователя, видео с некачественной водой было снято в поселке Новостройка в Кемеровском районе. При этом в безопасности жидкости граждане усомнились после того, как заметили в ней темный осадок, состоящий из мелких крупинок, который своим видом чем-то напоминает землю.

Как жить с такой водой? задался вопросом автор ролика.

В подписи он уточнил, что местные жители платят за подобную воду регулярно, однако, поскольку к употреблению внутрь она не пригодна, то приходится приобретать бутылки с чистым питьем дополнительно, что бьет по кошелькам.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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