Противогололедные материалы на тротуарах возмутили кемеровчанку

О том, что городские дороги в летний период остаются покрыты противогололедными материалами кемеровчанка сообщила местным властям на электронной платформе "Кузбасс Онлайн". Соответствующее сообщение появилось в первый день лета.

— Сегодня первый день лета, а коммунальные службы до сих пор не проводили зиму. Большинство тротуаров города устланы противогололедными материалами. Прошу сообщить, до какого срока все ПГМ уберут с тротуаров г. Кемерово, — указала горожанка в сообщении.

Кроме того, она в качестве подтверждения слов она прикрепила на портале снимок, на котором заметны прилипшие к асфальту материалы.