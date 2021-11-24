Противники QR-кодов и вакцинации в Новокузнецке устроили акцию протеста у мэрии

Жители Новокузнецка накануне во вторник, 23 ноября, сошлись к стенам городской администрации с требованием пересмотреть вопрос о QR-режиме в местных ТЦ, точках общественного питания и других объектах массового посещения.

Стоит отметить, что один из активистов в Сети рассказал, что власти южной столицы Кузбасса исказили информацию о якобы отсутствии обращения по поводу проведения открытой встречи с горожанами.

– Сейчас чиновники распространяют фейковую информацию о том, что ни каких обращений не было, ни каких согласований. Да, я не скрываю, нам не поступило ни отказов, ни согласований. Никакой информации нам никто не дал из чиновников. Но мы публиковали документ <...> Когда нет опровержения о встрече, мы считаем, что встреча с жителями Кузбасса должна состояться. И поэтому губернатор должен встретиться с жителями, – высказался Денис Щедрин.

При этом активист заявил о намерении настоять на личной встрече с губернатором Кемеровской области. По его мнению, многие земляки против введенных QR-кодов о прохождении вакцинации, без наличия которых вход в некоторые места для граждан закрыт. Также мужчина подчеркнул, что не является организатором митинга и желает в мирной обстановке обсудить дела с главой регионального правительства.

Судя по видеозаписи, на массовый сбор новокузнечан у стен горадминистрации прибыли экипажи полиции. По данным в соцсетях, некоторые участники предприняли попытку проникнуть внутрь здания, но силовики преградили путь.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что глава Новокузнецка прокомментировал информацию о митинге из-за QR-кодов.