Постоянный читатель интернет-журнала AVOKADO поделился снимками, сделанными в троллейбусе №3 в Кемерове. Горожанин запечатлел на фото капли воды, скопившиеся на крыше транспорта во время дождя.

‒ В троллейбусе, который работает на электричестве, вся крыша протекает. Там же запросто замкнуть что-нибудь может! ‒ поделился своими опасениями с корреспондентом AVOKADO кемеровчанин.

Для разъяснения ситуации журналист AVOKADO обратился в Кемеровскую электротранспортную компанию (далее ‒ КЭТК). Специалист рассказал, что резиновые уплотнители люка троллейбуса не обеспечивают полной герметизации, из-за чего вода и могла оказаться в салоне. Заменить уплотнители сейчас не представляется возможным, так как завод, выпускающий необходимые детали, обанкротился еще в 2017 году.

‒ Можно заварить люк, однако это создаст неудобство пассажирам, так как летом открыть его будет невозможно, ‒ отметил представитель КЭТК в разговоре с корреспондентом AVOKADO.

Что касается риска возникновения замыкания, то все высоковольтное оборудование располагается на крыше транспорта и защищено от воды. Кроме того, перед каждым выходом из депо транспорт проходит проверку на токоутечку и не выходит на линию, если специалисты обнаруживают неполадку.