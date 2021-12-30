Протаптыватель дорожек: эксперты рассказали о необычных профессиях кемеровчан

Согласно информации аналитиков, кемеровчане в 2021 году искали и предлагали работу в довольно нестандартных сферах. Так, жители областного центра начали чаще искать профессиональных вязальщиц, чтобы утеплиться одеждой ручной работы. Были и горожане, которые предлагали свои услуги в качестве протаптывателя тропинок и продавца воды класса люкс.

Что касается более "стандартных" профессий, то самыми популярными у работодателей стали менеджеры. Следующей по запросам оказалась различная подработка, третье место досталось администратору. При этом в Кемерове объявлений со словом "подработка" стало больше на 392% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в исследовании сервиса Авито Работа.

В число самых популярных запросов вошли также продавцы, повара с ежедневной оплатой, бухгалтеры, сварщики и электрики.