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Протаптыватель дорожек: эксперты рассказали о необычных профессиях кемеровчан

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Данные популярного сервиса по поиску работы показали, что некоторые жители кузбасской столицы подошли к вопросу трудоустройства в 2021 году творчески.

Согласно информации аналитиков, кемеровчане в 2021 году искали и предлагали работу в довольно нестандартных сферах. Так, жители областного центра начали чаще искать профессиональных вязальщиц, чтобы утеплиться одеждой ручной работы. Были и горожане, которые предлагали свои услуги в качестве протаптывателя тропинок и продавца воды класса люкс.


Что касается более "стандартных" профессий, то самыми популярными у работодателей стали менеджеры. Следующей по запросам оказалась различная подработка, третье место досталось администратору. При этом в Кемерове объявлений со словом "подработка" стало больше на 392% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в исследовании сервиса Авито Работа.


В число самых популярных запросов вошли также продавцы, повара с ежедневной оплатой, бухгалтеры, сварщики и электрики.

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