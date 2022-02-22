Проститутка лишила ценности доверчивого кемеровчанина

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Житель Кузбасса заказал жрицу любви и поплатился за свое незнание бесконтактных технологий.

В кемеровской Ягуновке обокрали 28-летнего мужчину, который жаждал женской ласки. Так, горожанин пригласил в гости жрицу любви, чтобы приятно провести время, а когда дело дошло до оплаты услуг, то дама со сниженной социальной ответственностью предложила потенциальному клиенту рассчитаться до своего прибытия, внеся предоплату бесконтактным способом. Однако после перевода 3 000 рублей желаемого потерпевший так и не дождался.

– Он перезвонил незнакомке и спросил, когда она прибудет, но собеседница ответила, что необходимо оплатить еще 9 000 рублей в качестве гарантии ее безопасности. В результате горожанин снова перечислил деньги, – прокомментировали в кузбасском ГУ МВД.

Спустя время обманутый горожанин отправился жаловаться участковому, и возбудили дело о мошенничестве в отношении недобросовестной путаны. Сейчас ей грозит наказание до пяти лет колонии.

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