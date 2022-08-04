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Просроченный товар на полке сетевого магазина возмутил кемеровчан

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В столице Кузбасса покупатели остались недовольны сроками хранения продукта на витрине.

О проблеме сообщил в социальных сетях кемеровчанин, решивший приобрести товар в сетевом магазине на Октябрьском проспекте. По словам горожанина, представленные на полке чипсы якобы оказались просроченными. На снимках, сделанных жителем кузбасской столицы, видно, что на упаковке прописан срок хранения до 28 июля текущего года. Фотографии были размещены в Сети сегодня, 4 августа. Таким образом, можно предположить, что продукт оказался просроченным ровно на неделю.

‒ Здравствуйте, не первый раз замечаю просрочку в "Магните", ‒ заявил автор снимков.

Комментаторов возмутило то, что магазин допустил появление продуктов с истекшим сроком годности на полках. Некоторые пользователи Сети предложили кемеровчанину сообщить о проблеме в Роспотребнадзор.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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