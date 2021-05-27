Просочившаяся в салон автобуса грязная вода обрызгала пассажиров в Кузбассе

23 мая пассажиры междугороднего автобуса, выполнявшего рейс Тайга-Кемерово, попали в неоднозначную ситуацию. На пути водители оказалась лужа с грязной водой, по которой он проехал, после чего поток хлынул в салон через люк в полу.

– Руки и лицо испачканы. Вещи испорчены. Водитель даже не извинился, – говорится в публикации.

Однако в комментариях кузбассовцы предположили, что произошедшее могло произойти не по вине водителя, а из-за технического состояния автобуса, который своевременно должна проверять обслуживающая компания.