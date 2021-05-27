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Просочившаяся в салон автобуса грязная вода обрызгала пассажиров в Кузбассе

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Пассажиры автобуса, курсирующего между кузбасскими городами, возмутились в соцсетях тем, что из-под пола в салон затекла "черная угольная вода" и облила людей.

23 мая пассажиры междугороднего автобуса, выполнявшего рейс Тайга-Кемерово, попали в неоднозначную ситуацию. На пути водители оказалась лужа с грязной водой, по которой он проехал, после чего поток хлынул в салон через люк в полу.

– Руки и лицо испачканы. Вещи испорчены. Водитель даже не извинился, – говорится в публикации.

Однако в комментариях кузбассовцы предположили, что произошедшее могло произойти не по вине водителя, а из-за технического состояния автобуса, который своевременно должна проверять обслуживающая компания.

Да!
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