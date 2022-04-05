Глава третьего по населению города Кузбасса в своих соцсетях рассказал о планах по ремонту дорог, так как от горожан поступает множество жалоб.

– Конечно, мы видим состояние асфальтового покрытия и участки, которые находятся после зимы в неудовлетворительном состоянии – сами ежедневно передвигаемся по дорогам в разных районах города, – написал Максим Шкаробейников.

Градоначальник отметил, что службы дожидаются установления сухой погоды. Для начала ремонта необходимо, чтобы суточная температура воздуха составляла не менее +5 градусов.

– Прошу прокопчан набраться терпения. Работы по ремонту дорог будут начаты сразу же после наступлении благоприятных погодных условий <...>, – выступил с просьбой мэр.

Комментаторы под постом пожаловались, что устали ждать, ведь проблема дорог стала ежегодной. Однако многие надеются, что ремонт будет проведен качественно и в полной мере.

Напомним, ранее "новые" технологии ремонта дорог удивили кузбассовцев.