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Прошлогодняя свалка под окнами разозлила жильцов кемеровского дома

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В областном центре местные граждане негодуют из-за бездействия коммунальщиков, не желающих разобраться с отходами, брошенными под окнами жилого дома еще в прошлом году.

Жители Ленинского района кузбасской столицы устали от соседства с мусорной свалкой. По словам автора сообщения, речь идет о территории у дома №32 по улице Тухачевского, где разбросаны поврежденные куски шифера, досок и другие бесхозные строительные материалы.


В качестве подтверждения своих слов, интернет-пользователь прикрепил несколько фотографий с указанного места и отметил, что отходы лежат еще с декабря 2021 года и не смотря на то, что на календаре уже апрель 2022 года, убирать ветошь никто так и не планирует. Мужчина добавил, якобы представители управляющей компании упорно игнорируют проблему, не желая ничего убирать.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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