Прошлогодний мусор заполонил кемеровский поселок

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Фото:  

Жителя поселка под Кемеровом возмутили огромные мусорные кучи, которые накопились на территории еще с прошлого года.

Житель поселка Пионер сообщил, что его дворе стоит всего один небольшой контейнер для выноса мусора. Тем временем, отходы туда выбрасывают и жильцы близлежащих домов, из-за чего там скопились большие горы ветоши. Ситуация усугубляется и тем, что специалисты не спешат вывозить мусор еще с прошлого года, пояснил он в публикации одного из сообществ во "Вконтакте".


Судя по фотографиям, контейнер не смог вместить себя объем ненужного хлама, из-за чего он оказался разбросан на снегу. Внешний вид участка напоминает несанкционированную свалку.

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