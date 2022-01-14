Прошлогодний мусор заполонил кемеровский поселок

Житель поселка Пионер сообщил, что его дворе стоит всего один небольшой контейнер для выноса мусора. Тем временем, отходы туда выбрасывают и жильцы близлежащих домов, из-за чего там скопились большие горы ветоши. Ситуация усугубляется и тем, что специалисты не спешат вывозить мусор еще с прошлого года, пояснил он в публикации одного из сообществ во "Вконтакте".

Судя по фотографиям, контейнер не смог вместить себя объем ненужного хлама, из-за чего он оказался разбросан на снегу. Внешний вид участка напоминает несанкционированную свалку.