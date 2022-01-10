Прошлогодние отходы заполонили новокузнецкие дворы

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Оператор бытовых отходов с прошлого года не вывозил мусор с территорий нескольких дворов в южной столице Кузбасса. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Пользователи платформы Кузбасс Онлайн в Сети рассказали, что с конца 2021 года баки для отходов сразу на нескольких территориях Новокузнецка не опорожнялись.

– Мусор не вывозят с прошлого года, – указал горожанин.

По словам местных жителей, подобная ситуация с вывозом мусора наблюдается во дворах по следующим адресам: неподалеку от жилых домов на Ашхабадском переулке, также контейнер оказался доверху забит отходами на 1-ом Андреевском переулке и напротив строящихся домов в Новоильинском районе.


Несмотря на многочисленные жалобы официального ответа от представителей власти на сегодняшний день не поступило.

Фото: Кузбасс Онлайн

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