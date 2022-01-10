Прошлогодние отходы заполонили новокузнецкие дворы

Пользователи платформы Кузбасс Онлайн в Сети рассказали, что с конца 2021 года баки для отходов сразу на нескольких территориях Новокузнецка не опорожнялись.

– Мусор не вывозят с прошлого года, – указал горожанин.

По словам местных жителей, подобная ситуация с вывозом мусора наблюдается во дворах по следующим адресам: неподалеку от жилых домов на Ашхабадском переулке, также контейнер оказался доверху забит отходами на 1-ом Андреевском переулке и напротив строящихся домов в Новоильинском районе.

Несмотря на многочисленные жалобы официального ответа от представителей власти на сегодняшний день не поступило.