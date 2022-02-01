Прошедший ревакцинацию мэр кузбасского города заболел COVID-19

Накануне, 31 января, мэр Анжеро-Судженска Александр Рыбалко заявил, что заболел коронавирусом. Об этом чиновник написал на своей странице в Instagram, подчеркнув, что переносит заболевание в легкой форме благодаря повторной прививке.

‒ Уважаемые горожане! Сегодня пришел положительный тест на COVID-19. Вакцинировался прошлым летом, недавно прошел ревакцинацию, поэтому чувствую себя хорошо, болезнь протекает легко, ‒ рассказал Александр Рыбалко.



Чиновник также отметил, что продолжает работать, но в дистанционном режиме из дома.

Напомним, в Кузбассе на протяжении нескольких дней фиксируется увеличение суточного прироста заболевших коронавирусом. Из-за эпидобстановки чиновники региональной администрации прекратили прием граждан.