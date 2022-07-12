Прорыв труб вынудил жителей кузбасского города выживать без воды

Во "ВКонтакте" в паблике "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" появилась запись, в которой сказано, что по улице Ивановка два дня назад произошел прорыв трубы, а вследствие и утечка воды, из-за чего участок дороги оказался практически полностью затоплен, превратился в грязь. Несмотря на сложившуюся проблему, по словам местных граждан, специалисты ремонтировать непригодные трубы не планируют.

– <...> водоканал нам отвечает машин нет бригады нет всем все пофиг, люди должны сидеть без воды а потом плати за воду (пунктуация и орфография авт. прим. ред.),– следует из текста сообщения.

Горожанин добавил, что из-за ЧП с трубами теперь люди испытывают целый ряд неудобств, например, они не могут без воды приготовить еду, постирать одежду.