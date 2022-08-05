Пропущенная запятая "подарила" кузбассовцу более 1 млн рублей

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Житель Кемеровской области получил крупную сумму денег из-за ошибки. Теперь он предстанет перед судом.

Работник одного из предприятий Прокопьевска закрыл больничный и получил пособие. Однако из-за того, что в данных была пропущена запятая, 37-летний кузбассовец получил не 13 746, 78 рублей, а 1 374 678 рублей. Мужчина понимал, что данная сумма ему не положена, но снял ее и начал активно тратить.


Прокопчанин отправился в сауну, ночной клуб, купил одежду в торговом центре. Мужчина приобрел себе новый компьютер и даже успел сделать ремонт в квартире. К моменту, когда ошибка была обнаружена, кузбассовец потратил все полученные деньги. Возмещать причиненный ущерб он отказался, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Уголовное дело о присвоении или растрате рассмотрит суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшая сторона заявила иск о возмещении материального ущерба.

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