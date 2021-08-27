Прописать собственников в СНТ - возможно ли это?

Возможно ли прописаться на даче в СНТ?
По Федеральному Закону № 217 садовое некоммерческое товарищество (или СНТ) это объединенные на одной территории участки, цель использования которых состоит в возделывании земли и садоводстве, а также организации отдыха. Право размещения зданий на данных землях у граждан присутствует, но важно понимать статус постройки. На выбор будущего домовладельца это может быть садовый либо жилой дом. Причем до 19-го года допускалось возводить жилые строения без возможности прописки. Проживать в подобных строениях круглогодично не разрешалось (хотя факт проживания не отслеживают и не устанавливают с целью вынесения наказаний).
Прописаться и строить дом на даче в СНТ можно, данное право имеется у
каждого собственника, но при наличии определенных условий. По ФЗ № 217
стало возможным ставить на учет возведенные в СНТ строения. Им назначают
статус жилых. Также в них разрешается проводить регистрацию для граждан.
Как прописаться и что нужно для прописки в СНТ?
- Подать в органы регистрационного учета заявление о регистрации по месту жительства. Приложить паспорт с правоустанавливающим документом. Паспорт сдается, чтобы в него была поставлена отметка о прописке.
- После ожидания назначенного срока (3 дня) нужно забрать паспорт с отметкой. При непредоставлении правоустанавливающего документа вместе с заявлением госорган может запросить информацию об этом в рамках межведомственного взаимодействия. Но тогда срок ожидания растягивается.
Это касается совершеннолетних граждан. Не достигшим шестнадцатилетия персонам выдается свидетельство о прописке по месту жительства.
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