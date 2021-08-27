Прописать собственников в СНТ - возможно ли это?

По Федеральному Закону № 217 садовое некоммерческое товарищество (или СНТ) это объединенные на одной территории участки, цель использования которых состоит в возделывании земли и садоводстве, а также организации отдыха. Право размещения зданий на данных землях у граждан присутствует, но важно понимать статус постройки. На выбор будущего домовладельца это может быть садовый либо жилой дом. Причем до 19-го года допускалось возводить жилые строения без возможности прописки. Проживать в подобных строениях круглогодично не разрешалось (хотя факт проживания не отслеживают и не устанавливают с целью вынесения наказаний).

Прописаться и строить дом на даче в СНТ можно, данное право имеется у

каждого собственника, но при наличии определенных условий. По ФЗ № 217

стало возможным ставить на учет возведенные в СНТ строения. Им назначают

статус жилых. Также в них разрешается проводить регистрацию для граждан.