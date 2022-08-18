Пропавший в тайге кузбассовец нашелся живым после встречи с медведем

В минувший понедельник, 15 августа, пожилой кузбассовец отправился в тайгу Мариинского района вместе с родственниками, чтобы набрать кедровых шишек. В установленное время мужчина не вышел из лесного массива, после чего силовики, волонтеры и местные жители начали поисковую операцию.

Накануне, 17 августа, полиция сообщила об обнаружении 60-летнего кузбассовца. Выяснилось, что собиратель шишек ушел вглубь тайги на расстояние около двух километров. Мужчина провел в лесу двое суток, при этом не получив травм и переохлаждения. Житель региона питался орехом и грелся у костра. По словам кузбассовца, не обошлось и без встреч с опасным таежным хищником.

‒ Мужчина рассказал, что несколько раз пересекался в тайге с медведем, но дикий зверь его не тронул, ‒ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас пожилой собиратель шишек находится дома и с ним все хорошо.